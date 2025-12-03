Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 3 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 3 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicileri dolu dolu bir yayın akışıyla ekran başında olacak. Popüler diziler, eğlenceli programlar ve çeşitli içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 1 Aralık yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı.

3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicileri dolu dolu ve keyifli bir yayın akışıyla ekran başında olacak. Popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve farklı programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 3 Aralık akışları da izleyicilere sunuldu. Hangi kanalda hangi programların yer aldığına dair tüm detaylar haberin ilerleyen bölümünde sizlerle buluşuyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Uzak Şehir
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Sakıncalı
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Sakıncalı
  • 23:15 Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam hangi diziler var? 3 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Rüya Gibi
  • 23:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 Söz
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:10 Kalk Gidelim
  • 09:15 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:35 Kasaba Doktoru
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Kurt ve Aslan
  • 22:00 Buz Yolu

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor: Gerekeni yapacağım

Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Merkez'de 6 yıl sonra bir ilk! Murat Taşçı başekonomist olarak atandı

Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.