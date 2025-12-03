Bu akşam hangi diziler var? 3 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicileri dolu dolu ve keyifli bir yayın akışıyla ekran başında olacak. Popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve farklı programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 3 Aralık akışları da izleyicilere sunuldu. Hangi kanalda hangi programların yer aldığına dair tüm detaylar haberin ilerleyen bölümünde sizlerle buluşuyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Uzak Şehir
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Sakıncalı
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Sakıncalı
- 23:15 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:15 Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Rüya Gibi
- 23:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 Kalk Gidelim
- 09:15 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:35 Kasaba Doktoru
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Kurt ve Aslan
- 22:00 Buz Yolu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye