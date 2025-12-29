Bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü prime time kuşağı yaklaşırken, televizyon kanallarının akşam saatlerinde ekrana taşıyacağı yapımlar izleyicilerin odağına yerleşti. Sevilen diziler, ilgiyle izlenen yarışmalar ve özel programlarla şekillenen yayın akışında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin öne çıkan içerikleri akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Akşam yayın akışına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kızıl Hare (Yabancı Sinema)

22.40 Anka (Yerli Sinema)

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Derinlerdeki Dehşet

22.15 Derinlerdeki Dehşet (Tekrar)

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kıskanmak

23.00 Halef: Köklerin Çağrısı

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sakar Şakir

21.45 Kapıcılar Kralı

23.30 Kızılcık Şerbeti

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Tam Gaz

22.30 Tam Gaz (Tekrar)

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – TV8 YAYIN AKIŞI