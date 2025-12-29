Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık yayın akışında neler var?
Güncelleme:
29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve renkli bir yayın akışı karşılıyor. Akşam kuşağında ekrana gelecek iddialı diziler, ilgiyle izlenen programlar ve sinema filmleri, farklı izleyici zevklerine hitap eden geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü prime time kuşağı yaklaşırken, televizyon kanallarının akşam saatlerinde ekrana taşıyacağı yapımlar izleyicilerin odağına yerleşti. Sevilen diziler, ilgiyle izlenen yarışmalar ve özel programlarla şekillenen yayın akışında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin öne çıkan içerikleri akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Akşam yayın akışına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kızıl Hare (Yabancı Sinema)
  • 22.40 Anka (Yerli Sinema)

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Uzak Şehir
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Derinlerdeki Dehşet
  • 22.15 Derinlerdeki Dehşet (Tekrar)

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.15 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak
  • 23.00 Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Bahar
  • 09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Sakar Şakir
  • 21.45 Kapıcılar Kralı
  • 23.30 Kızılcık Şerbeti

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kiralık Aşk
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 Söz
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Tam Gaz
  • 22.30 Tam Gaz (Tekrar)

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Kalk Gidelim
  • 09.20 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.45 Kasaba Doktoru
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Cennetin Çocukları

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ – TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
