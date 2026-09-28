Bu akşam hangi diziler var? 28 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Televizyon kanallarının 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışları, yeni haftaya ekran başında başlamak isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı...

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mercan Köşk

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Altı Üstü İstanbul

20.45 - Milli Maça Doğru

21.45 - Türkiye - İtalya

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 - İkizler Memo

09.00 - Neler Oluyor Hayatta?

11.00 - Yaprak Dökümü

13.45 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Üç Kız Kardeş

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Uzak Şehir

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 - İlk Bakış

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Şevkat Yerimdar

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Ömür Usta

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Ömür Usta

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 - Siyah Kalp

09.00 - Kızılcık Şerbeti

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Sevdan Bir Ateş

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Güldür Güldür Show

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 - Aramızda Kalsın

09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 - Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 - Star Haber

20.00 - Yerli Dizi Tekrarı

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.15 - Kalk Gidelim

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.30 - Seksenler

13.55 - Evlilik Güzeldir

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Evlilik Güzeldir

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI