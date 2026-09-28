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Bu akşam hangi diziler var? 28 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 28 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta sonunun ardından yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "28 Eylül Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışları, yeni haftaya ekran başında başlamak isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı...

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Mercan Köşk
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Altı Üstü İstanbul
  • 20.45 - Milli Maça Doğru
  • 21.45 - Türkiye - İtalya

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 - İkizler Memo
  • 09.00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 - Yaprak Dökümü
  • 13.45 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Üç Kız Kardeş
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Uzak Şehir

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.15 - İlk Bakış
  • 08.00 - Çalar Saat
  • 10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 - Şevkat Yerimdar
  • 13.30 - En Hamarat Benim
  • 16.30 - Ömür Usta
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Ömür Usta

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 - Siyah Kalp
  • 09.00 - Kızılcık Şerbeti
  • 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 - Sevdan Bir Ateş
  • 18.25 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Güldür Güldür Show

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 - Aramızda Kalsın
  • 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45 - Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Yerli Dizi Tekrarı

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 - Kalk Gidelim
  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.30 - Seksenler
  • 13.55 - Evlilik Güzeldir
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Evlilik Güzeldir

28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Doktor Aksoy
  • 11.30 - MasterChef Türkiye
  • 16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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