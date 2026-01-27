Bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatleri yaklaşırken televizyon izleyicileri, 27 Ocak yayın akışında hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini merak ediyor. ATV, Show TV, Now, TV8, TRT1 ve Kanal D'nin prime time kuşağında yer alacak yapımlar araştırılırken, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusu yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Ekran başında vakit geçirmek isteyenler için kanalların akşam planı netleşmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

27 Ocak 2026 Salı ATV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek programlar şöyle:

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 ABİ

23.30 ABİ (tekrar)

KANAL D

Kanal D ekranlarında gün boyunca haber, gündüz kuşağı ve akşam dizileri yer alıyor:

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Krater

22.15 Krater (tekrar)

NOW TV

Now TV'de salı günü yayın akışında diziler ve gündüz kuşağı programları öne çıkıyor:

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

SHOW TV

Show TV'de eğlence ve gündüz kuşağı programları izleyiciyle buluşuyor:

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

Star TV yayın akışında nostaljik diziler ve sinema filmi dikkat çekiyor:

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

22.00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

TRT 1

TRT 1 ekranlarında yerli yapımlar ve tarihi dizi akşam kuşağında öne çıkıyor:

06.20 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

TV8'de gün boyu yarışma programları, akşam saatlerinde ise Survivor yer alıyor: