Televizyon izleyicileri bu 27 Ocak akşamı için ekran başına kilitlenecek dizileri ve programları merak ediyor: ATV'den Show TV'ye, TV8'den TRT1'e, Kanal D'den NOW'a kadar hangi yapımlar bu akşam izleyiciyle buluşacak? Akşamın yayın akışı ve öne çıkan diziler, programlar hakkında detaylar henüz tam netleşmeden sosyal medyada gündem olmaya başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
27 Ocak 2026 Salı ATV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek programlar şöyle:
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 ABİ
- 23.30 ABİ (tekrar)
KANAL D
Kanal D ekranlarında gün boyunca haber, gündüz kuşağı ve akşam dizileri yer alıyor:
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Krater
- 22.15 Krater (tekrar)
NOW TV
Now TV'de salı günü yayın akışında diziler ve gündüz kuşağı programları öne çıkıyor:
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
SHOW TV
Show TV'de eğlence ve gündüz kuşağı programları izleyiciyle buluşuyor:
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
Star TV yayın akışında nostaljik diziler ve sinema filmi dikkat çekiyor:
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Tosun Paşa
- 22.00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
TRT 1
TRT 1 ekranlarında yerli yapımlar ve tarihi dizi akşam kuşağında öne çıkıyor:
- 06.20 Kalk Gidelim
- 09.20 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.35 Kara Ağaç Destanı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
TV8'de gün boyu yarışma programları, akşam saatlerinde ise Survivor yer alıyor:
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor 2026
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026