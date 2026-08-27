Bu akşam hangi diziler var? 27 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
27 Ağustos 2026 Perşembe TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, diziler, yarışmalar ve sinema filmleri merak edilirken, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "27 Ağustos Perşembe hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
27 Ağustos 2026 Perşembe TV yayın akışı, haftanın sonuna yaklaşırken ekran başına geçecek izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri merak edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri de yakından takip ediliyor. İşte, 27 Ağustos 2026 Perşembe güncel TV yayın akışı ve kanalların yayın programı...
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.30 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Altı Üstü İstanbul
- 20.45 Maça Doğru
- 21.30 Ferençvaroş-Trabzonspor
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kılıbık
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Kirli Sepeti
- 12.00 Şevkat Yerimdar
- 15.00 Ben Leman
- 16.30 Karagül
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 İnek Şaban
- 22.30 Çifte Milyon
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Erkenci Kuş
- 08.00 İki Aile
- 09.30 Yüksek Sosyete
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.15 Güzel Köylü
- 15.45 Sevdiğim Sensin
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kalk Gidelim
- 10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 13.30 Seksenler
- 14.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 Lingo Türkiye
- 20.00 Creed 2
- 22.30 Butcher’s Geçidi
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.00 Gazete Magazin
- 13.00 Doktor Aksoy
- 15.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye