Bu akşam hangi diziler var? 27 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

27 Ağustos 2026 Perşembe TV yayın akışı, haftanın sonuna yaklaşırken ekran başına geçecek izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri merak edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri de yakından takip ediliyor. İşte, 27 Ağustos 2026 Perşembe güncel TV yayın akışı ve kanalların yayın programı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

20.45 Maça Doğru

21.30 Ferençvaroş-Trabzonspor

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kılıbık

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şevkat Yerimdar

15.00 Ben Leman

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 İnek Şaban

22.30 Çifte Milyon

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Erkenci Kuş

08.00 İki Aile

09.30 Yüksek Sosyete

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.15 Güzel Köylü

15.45 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Kalk Gidelim

10.00 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

20.00 Creed 2

22.30 Butcher’s Geçidi

TV8 YAYIN AKIŞI