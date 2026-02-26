Bu akşam hangi diziler var? 26 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
26 Şubat Perşembe akşamı ekran başına geçecek izleyicileri yine tempolu bir prime time yarışı bekliyor. Diziler, yarışmalar ve eğlence programları aynı saat diliminde ekrana gelirken, hangi kanalın hangi yapımla öne çıkacağı merak konusu oluyor. "Bu akşam televizyonda ne var, saat kaçta başlıyor?" soruları arama motorlarında yükselişe geçerken, kanal kanal yayın akışı ve öne çıkan program saatleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 17.50 Bir Ramazan Akşamı
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 İnci Taneleri
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.20 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Veliaht
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
TRT 1
- 07.10 Kalk Gidelim
- 08.45 Adını Sen Koy
- 10.00 Kur'an'ın Mesajı
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.20 Seksenler
- 14.15 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.00 Ana Haber
- 20.45 Samsunspor – Shkendija
- 23.00 Nott'm Forest – Fenerbahçe
TV8
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026