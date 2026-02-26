Bu akşam hangi diziler var? 26 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Şubat Perşembe akşamı ekran başına geçecek izleyicileri yine tempolu bir prime time yarışı bekliyor. Diziler, yarışmalar ve eğlence programları aynı saat diliminde ekrana gelirken, hangi kanalın hangi yapımla öne çıkacağı merak konusu oluyor. "Bu akşam televizyonda ne var, saat kaçta başlıyor?" soruları arama motorlarında yükselişe geçerken, kanal kanal yayın akışı ve öne çıkan program saatleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

17.50 Bir Ramazan Akşamı

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

STAR TV

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

07.10 Kalk Gidelim

08.45 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.45 Samsunspor – Shkendija

23.00 Nott'm Forest – Fenerbahçe

TV8