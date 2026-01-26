Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 26 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
26 Ocak akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar netlik kazandı. Kanalların prime time yayın akışları belli olurken, dizi, film ve program seçenekleri akşam planlarını şekillendiriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 26 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Ocak Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar netlik kazandı. Ulusal kanalların prime time kuşağında yer alan dizi, yarışma ve programlar izleyicilerin gündeminde yer alırken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin akşam yayın akışları merakla takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

26 Ocak 2026 Pazartesi ATV yayın akışı

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Savaşçı Prenses
  • 21.50 – A.B.İ

KANAL D

26 Ocak 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışı

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Uzak Şehir

NOW TV

26 Ocak 2026 Pazartesi Now TV yayın akışı

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20.00 – Kıskanmak
  • 23.00 – Sahtekarlar

SHOW TV

26 Ocak 2026 Pazartesi Show TV yayın akışı

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Kod Adı: Olympus
  • 22.30 – Organize İşler

STAR TV

26 Ocak 2026 Pazartesi Star TV yayın akışı

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Otel Transilvanya 4
  • 21.45 – Otel Transilvanya 4

TRT 1

26 Ocak 2026 Pazartesi TRT 1 yayın akışı

  • 06.30 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.35 – Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Cennetin Çocukları

TV8

26 Ocak 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
