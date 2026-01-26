Bu akşam hangi diziler var? 26 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Ocak Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar netlik kazandı. Ulusal kanalların prime time kuşağında yer alan dizi, yarışma ve programlar izleyicilerin gündeminde yer alırken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin akşam yayın akışları merakla takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

26 Ocak 2026 Pazartesi ATV yayın akışı

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Savaşçı Prenses

21.50 – A.B.İ

KANAL D

26 Ocak 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışı

07.00 – Küçük Ağa

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Arka Sokaklar

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir

NOW TV

26 Ocak 2026 Pazartesi Now TV yayın akışı

07.30 – İlk Bakış

08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 – Kıskanmak

23.00 – Sahtekarlar

SHOW TV

26 Ocak 2026 Pazartesi Show TV yayın akışı

07.00 – Bahar

09.30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Kod Adı: Olympus

22.30 – Organize İşler

STAR TV

26 Ocak 2026 Pazartesi Star TV yayın akışı

07.00 – Aramızda Kalsın

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 – Erkenci Kuş

19.00 – Star Haber

20.00 – Otel Transilvanya 4

21.45 – Otel Transilvanya 4

TRT 1

26 Ocak 2026 Pazartesi TRT 1 yayın akışı

06.30 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.35 – Kara Ağaç Destanı

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Cennetin Çocukları

TV8

26 Ocak 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı