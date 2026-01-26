Bu akşam hangi diziler var? 26 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
26 Ocak akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar netlik kazandı. Kanalların prime time yayın akışları belli olurken, dizi, film ve program seçenekleri akşam planlarını şekillendiriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 26 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
26 Ocak 2026 Pazartesi ATV yayın akışı
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Savaşçı Prenses
- 21.50 – A.B.İ
KANAL D
26 Ocak 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışı
- 07.00 – Küçük Ağa
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 14.00 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Arka Sokaklar
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Uzak Şehir
NOW TV
26 Ocak 2026 Pazartesi Now TV yayın akışı
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 – Kıskanmak
- 23.00 – Sahtekarlar
SHOW TV
26 Ocak 2026 Pazartesi Show TV yayın akışı
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Kod Adı: Olympus
- 22.30 – Organize İşler
STAR TV
26 Ocak 2026 Pazartesi Star TV yayın akışı
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 – Erkenci Kuş
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Otel Transilvanya 4
- 21.45 – Otel Transilvanya 4
TRT 1
26 Ocak 2026 Pazartesi TRT 1 yayın akışı
- 06.30 – Kalk Gidelim
- 09.20 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.35 – Kara Ağaç Destanı
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Cennetin Çocukları
TV8
26 Ocak 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş ile Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026