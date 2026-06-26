Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 26 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 26 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri gün boyu yoğun ve çeşitli bir yayın akışı bekliyor. Sabah kuşağında güncel haber bültenleri ve yaşam programları öne çıkarken, gündüz saatlerinde ise magazin içerikleri, yarışmalar ve sohbet programları ekranlarda yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 26 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon başında vakit geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, 26 Haziran Cuma gününe ait yayın akışı detaylarını merak ediyor. Ulusal kanallarda gün boyu farklı türde programlar ekranlara gelirken, özellikle prime time kuşağında yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. İzleyiciler güncel yayın akışını takip ederek kanalların sunduğu içerikleri yakından inceliyor. İşte 26 Haziran Cuma gününe dair TV yayın akışı detayları…

ATV

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Altı Üstü İstanbul
  • 22.50 Son Düello

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV

  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 12.15 Şahane Hayatım
  • 14.45 Sen Çal Kapımı
  • 16.15 Şevkat Yerimdar
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Bursa Bülbülü
  • 22.30 Benim Kocam Yapmaz

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateş Böceği
  • 12.00 Benim Tatlı Yalanım
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Adalet 2

TRT 1

  • 08.00 Hangimiz Sevmedik
  • 10.35 Kasaba Doktoru
  • 13.50 Seksenler
  • 14.45 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Gassal
  • 21.25 Kupa Saati
  • 22.00 Norveç-Fransa

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 Masterchef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Masterchef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi

Tarihe geçen infaz! 34 yıl sonra ölüm odasına girdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...