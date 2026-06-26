Bu akşam hangi diziler var? 26 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon başında vakit geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, 26 Haziran Cuma gününe ait yayın akışı detaylarını merak ediyor. Ulusal kanallarda gün boyu farklı türde programlar ekranlara gelirken, özellikle prime time kuşağında yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. İzleyiciler güncel yayın akışını takip ederek kanalların sunduğu içerikleri yakından inceliyor. İşte 26 Haziran Cuma gününe dair TV yayın akışı detayları…

ATV

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.50 Son Düello

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Bursa Bülbülü

22.30 Benim Kocam Yapmaz

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Haber

20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateş Böceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Adalet 2

TRT 1

08.00 Hangimiz Sevmedik

10.35 Kasaba Doktoru

13.50 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.25 Kupa Saati

22.00 Norveç-Fransa

TV8