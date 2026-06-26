Bu akşam hangi diziler var? 26 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
26 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri gün boyu yoğun ve çeşitli bir yayın akışı bekliyor. Sabah kuşağında güncel haber bültenleri ve yaşam programları öne çıkarken, gündüz saatlerinde ise magazin içerikleri, yarışmalar ve sohbet programları ekranlarda yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 26 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon başında vakit geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, 26 Haziran Cuma gününe ait yayın akışı detaylarını merak ediyor. Ulusal kanallarda gün boyu farklı türde programlar ekranlara gelirken, özellikle prime time kuşağında yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. İzleyiciler güncel yayın akışını takip ederek kanalların sunduğu içerikleri yakından inceliyor. İşte 26 Haziran Cuma gününe dair TV yayın akışı detayları…
ATV
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Altı Üstü İstanbul
- 22.50 Son Düello
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV
- 08.00 Çalar Saat
- 10.00 Her Yerde Sen
- 12.15 Şahane Hayatım
- 14.45 Sen Çal Kapımı
- 16.15 Şevkat Yerimdar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Bursa Bülbülü
- 22.30 Benim Kocam Yapmaz
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.45 Show Haber
- 20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Ateş Böceği
- 12.00 Benim Tatlı Yalanım
- 14.00 Aramızda Kalsın
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Adalet 2
TRT 1
- 08.00 Hangimiz Sevmedik
- 10.35 Kasaba Doktoru
- 13.50 Seksenler
- 14.45 Yürek Çıkmazı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gassal
- 21.25 Kupa Saati
- 22.00 Norveç-Fransa
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Masterchef Türkiye
- 10.00 Gazete Magazin
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Masterchef Türkiye