Bu akşam hangi diziler var? 26 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
26 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, diziler, yarışmalar ve sinema filmleri merak edilirken, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "26 Ağustos Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
26 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı, hafta ortasında ekran başına geçecek izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri merak edilirken, akşam kuşağındaki dizi, yarışma ve sinema filmleri de yakından takip ediliyor. İşte, 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı ve kanalların yayın programı...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.30 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kuralsız Sokaklar
- 21.45 Hep Yek 4
NOW TV
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Kirli Sepeti
- 12.00 Yeraltı
- 15.00 Ben Leman
- 16.30 Karagül
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Recep İvedik 3
SHOW TV
- 06.00 Yeni Gelin
- 09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
- 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 Erkenci Kuş
- 08.00 İki Aile
- 09.30 Yüksek Sosyete
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.15 Güzel Köylü
- 15.45 Sevdiğim Sensin
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Doğanın Kanunu
TRT 1
- 07.00 Kalk Gidelim
- 09.05 Kendi Düşen Ağlamaz
- 12.35 Tozkoparan İskender: 1071
- 14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 18.00 Ana Haber
- 19.00 Almanya-Türkiye
- 21.00 Maç Önü
- 22.00 Lyon-Fenerbahçe
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.00 Gazete Magazin
- 13.00 Doktor Aksoy
- 14.00 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye