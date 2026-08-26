Bu akşam hangi diziler var? 26 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı, hafta ortasında ekran başına geçecek izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri merak edilirken, akşam kuşağındaki dizi, yarışma ve sinema filmleri de yakından takip ediliyor. İşte, 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı ve kanalların yayın programı...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

21.45 Hep Yek 4

NOW TV

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Yeraltı

15.00 Ben Leman

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 3

SHOW TV

06.00 Yeni Gelin

09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 Erkenci Kuş

08.00 İki Aile

09.30 Yüksek Sosyete

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.15 Güzel Köylü

15.45 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.00 Kalk Gidelim

09.05 Kendi Düşen Ağlamaz

12.35 Tozkoparan İskender: 1071

14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

18.00 Ana Haber

19.00 Almanya-Türkiye

21.00 Maç Önü

22.00 Lyon-Fenerbahçe

TV8