Bu akşam hangi diziler var? 24 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Haziran Çarşamba günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar ve yapımlar, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün boyunca ekranlara gelecek haber bültenleri, yarışma programları, yaşam ve magazin içeriklerinin yanı sıra akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve eğlence programları da merak konusu oluyor. Televizyon keyfini planlamak isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. İşte 24 Haziran Çarşamba gününe ait yayın akışı detayları...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

21.45 Daha 17

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 4

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Yaz Bir Şarkı

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.05 Hangimiz Sevmedik

10.45 Kasaba Doktoru

13.55 Seksenler

14.55 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.15 Kupa Saati

22.00 İsviçre - Kanada

TV8