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Bu akşam hangi diziler var? 24 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 24 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Gün boyunca haber bültenleri, yarışma programları, gündüz kuşağı içerikleri ve magazin programları ekranlara gelirken, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve özel programlar da seyircilerin ilgi odağı oluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 24 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Haziran Çarşamba günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar ve yapımlar, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün boyunca ekranlara gelecek haber bültenleri, yarışma programları, yaşam ve magazin içeriklerinin yanı sıra akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve eğlence programları da merak konusu oluyor. Televizyon keyfini planlamak isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. İşte 24 Haziran Çarşamba gününe ait yayın akışı detayları...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Kuralsız Sokaklar
  • 21.45 Daha 17

NOW TV

  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 12.00 Bay Yanlış
  • 12.15 Şahane Hayatım
  • 14.45 Sen Çal Kapımı
  • 16.15 Şevkat Yerimdar
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Recep İvedik 4

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk
  • 23.00 Yaz Bir Şarkı

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Benim Tatlı Yalanım
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 08.05 Hangimiz Sevmedik
  • 10.45 Kasaba Doktoru
  • 13.55 Seksenler
  • 14.55 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Gassal
  • 21.15 Kupa Saati
  • 22.00 İsviçre - Kanada

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 13.00 MasterChef Türkiye
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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