Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 22 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Nisan akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri dolu dolu ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında rekabetin yükseldiği saatlerde diziler, yarışma programları ve sinema filmleri arka arkaya ekrana gelirken, “Bu akşam televizyonda ne var, hangi yapım saat kaçta başlayacak?” sorusu izleyiciler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 22 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1...

22 Nisan Çarşamba akşamı Türkiye televizyon kanallarında izleyicileri yoğun ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, eğlence formatları ve sinema filmleri ardı ardına ekranlara gelirken, “Hangi yapım hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu televizyonseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 19.45 Kupa Günlüğü
  • 20.00 Galatasaray – Gençlerbirliği
  • 22.40 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Yeraltı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Yeraltı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.55 Beni Böyle Sev
  • 09.20 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 13.45 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Truman Show
  • 22.00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

