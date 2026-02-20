Bu akşam hangi diziler var? 20 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

20 Şubat Cuma akşamı televizyon kanalları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyici karşısına çıkıyor. Prime time kuşağında ekrana gelecek diziler, yarışmalar ve özel programlar reyting yarışında öne geçmek için sahaya iniyor. Hangi yapımın gecenin kazananı olacağı ve izleyicinin tercihini hangi projeden yana kullanacağı ise şimdiden merak uyandırıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

06.40 Zembilli

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

18.30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.35 ATV Ana Haber

20.00 Özgürlüğün Sesi: Bilal

22.20 Son Görüldüğü Yer

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

17.45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.30 Sahtekarlar

SHOW TV

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

22.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

07.20 Kalk Gidelim

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.05 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8