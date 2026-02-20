Bu akşam hangi diziler var? 20 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
20 Şubat akşamı televizyon ekranlarında heyecan bir kez daha zirveye çıkıyor. Ana haber bültenlerinin ardından başlayacak yapımlar, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanırken hangi dizinin, hangi programın öne geçeceği şimdiden merak ediliyor. Reyting yarışında ipi kimin göğüsleyeceği ise gece boyunca en çok konuşulan başlık olacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? 20 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
20 Şubat Cuma akşamı televizyon kanalları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyici karşısına çıkıyor. Prime time kuşağında ekrana gelecek diziler, yarışmalar ve özel programlar reyting yarışında öne geçmek için sahaya iniyor. Hangi yapımın gecenin kazananı olacağı ve izleyicinin tercihini hangi projeden yana kullanacağı ise şimdiden merak uyandırıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 06.40 Zembilli
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 18.30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.35 ATV Ana Haber
- 20.00 Özgürlüğün Sesi: Bilal
- 22.20 Son Görüldüğü Yer
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 İnci Taneleri
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 17.45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
- 23.30 Sahtekarlar
SHOW TV
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
- 22.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.20 Kalk Gidelim
- 08.50 Adını Sen Koy
- 10.00 Kur'an'ın Mesajı
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.20 Seksenler
- 14.15 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.05 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 O Ses Türkiye