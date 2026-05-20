Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 20 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 20 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 Mayıs akşamı televizyon kanallarında izleyicileri yine birbirinden farklı içeriklerin yer aldığı yoğun bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, film gösterimleri ve özel yapımlar ekranlarda olacak. Kanal kanal değişen program seçenekleri, akşam saatlerinde televizyon başında vakit geçirmek isteyenler için geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 20 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1...

20 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, film gösterimleri ve özel yapımlar ekranlarda yer alırken, kanalların güncel yayın planı izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Yeraltı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Yeraltı

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06.40 Beni Böyle Sev
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.20 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Ateş Yağmuru
  • 22.00 Freiburg – Aston Villa

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı

Malatya'daki deprem anı kamerada! Korku görüntülere yansıdı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de plaj savaş alanına döndü! 3 genç bıçaklandı

Plaj bir anda savaş alanına döndü! Çok sayıda genç bıçaklandı
Acun Ilıcalı'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı

Acun'un yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı
Malatya’daki sarsıntıyı 'Deprem Uyarı Sistemi' nokta atışı bildi

Malatya’daki depremi nokta atışı bildi, mesajı gören kaçmaya başladı
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Neymar'ı tuvaletini yaparken yakaladılar

Milyonların sevgilisini tuvalette yakaladılar
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası