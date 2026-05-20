Bu akşam hangi diziler var? 20 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?
20 Mayıs akşamı televizyon kanallarında izleyicileri yine birbirinden farklı içeriklerin yer aldığı yoğun bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, film gösterimleri ve özel yapımlar ekranlarda olacak. Kanal kanal değişen program seçenekleri, akşam saatlerinde televizyon başında vakit geçirmek isteyenler için geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 20 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1...
20 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, film gösterimleri ve özel yapımlar ekranlarda yer alırken, kanalların güncel yayın planı izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06.40 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.20 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Ateş Yağmuru
- 22.00 Freiburg – Aston Villa
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026