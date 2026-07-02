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Bu akşam hangi diziler var? 2 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 2 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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2 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Ulusal kanallarda sabah programlarından gündüz kuşağına, haber bültenlerinden yarışmalara, sevilen dizilerden sinema filmlerine kadar birçok yapım ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü ekranlarda hangi programların yayınlanacağını araştırmaya devam ediyor. Sabah haber bültenleriyle başlayan yayın akışı; gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve eğlence içerikleriyle gün boyu sürerken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da büyük ilgi görüyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin 2 Temmuz 2026 Perşembe güncel yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Kuralsız Sokaklar
  • 21.45 Amansız Takip

NOW TV

  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 12.15 Şahane Hayatım
  • 14.45 Sen Çal Kapımı
  • 16.45 Karagül
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Zaferin Rengi
  • 22.15 Aşktroloji

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Muhtemel Aşk
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Olanlar Oldu

TRT 1

  • 07.15 Hangimiz Sevmedik
  • 09.50 Kasaba Doktoru
  • 13.30 Seksenler
  • 14.35 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Maç Özel
  • 21.00 Bosna Hersek – Türkiye

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 MasterChef
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 Gazete Türkiye
  • 20.00 Gazete Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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