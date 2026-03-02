Bu akşam hangi diziler var? 2 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
2 Mart akşamı televizyon ekranlarında yine rekabet dolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Bir yanda yeni bölümleriyle diziler, diğer yanda yarışma ve eğlence programları prime time'da yerini alırken, sinema filmleri de alternatif arayanlar için ekrana geliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
2 Mart Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yine yoğun bir rekabet yaşanacak. Yeni bölümleriyle diziler, iddialı yarışmalar ve eğlence programları prime time kuşağında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aynı saatlerde ekrana gelen yapımlar arasında seçim yapmak isteyen seyirciler ise yayın akışını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.35 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07.00 İkizler Memo-Can
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.00 Bir Ramazan Akşamı
- 19.00 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
FOX TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.20 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
- 22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Gerzek Şaban
- 21.45 Eyyvah Eyvah
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Adalet
- 22.45 Adalet
TRT 1
- 07.10 Kalk Gidelim
- 08.50 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.20 Seksenler
- 13.50 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.15 Ana Haber
- 20.00 Maç Özel
- 21.00 Türkiye-Sırbistan
TV8
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026