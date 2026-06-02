2 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Sevilen diziler, ilgiyle takip edilen yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri gün boyunca farklı kanallarda ekranlara gelirken, televizyon başındaki izleyiciler de hangi yapımın hangi saatte yayınlanacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Aramızda Kalsın
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Beyoğlu Güzeli
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 A.B.İ.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 07.25 Balkan Ninnisi
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.10 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Daha 17
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Daha 17
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Kuzey Yıldızı
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile Arasında
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Sen Çal Kapımı
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Müstakbel Damat
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler