Bu akşam hangi diziler var? 18 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri farklı türlerde yapımların yer aldığı yoğun bir yayın akışı bekliyor. Günün yorgunluğunu ekran başında atmak isteyen izleyiciler için dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel içeriklere kadar birçok seçenek yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? 18 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında, farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşuyor. Prime time kuşağında dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel içeriklere kadar geniş bir yayın yelpazesi dikkat çekiyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte ekran başındaki izleyiciler “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi program hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, güncel yayın akışları yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Dilberay
  • 22.50 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20.00 Umami
  • 22.30 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Delikanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.40 Beni Böyle Sev
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
