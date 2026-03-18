Bu akşam hangi diziler var? 18 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Mart akşamı televizyon ekranları dolup taşacak. Diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri izleyicilerin ilgisini çekerken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 18 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 İkizler Memo - Can
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yeraltı
  • 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Yeraltı

SHOW TV

  • 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
  • 22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

TRT 1

  • 06:45 Kalk Gidelim
  • 08:15 Adını Sen Koy
  • 09:30 Bir Dönüm Noktası: 18 Mart 1915
  • 10:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:20 Dengi Dengine
  • 15:50 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:20 Vefa Sultan
  • 17:45 Ramazan Sevinci
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Tay 2
  • 21:45 Maç Önü
  • 23:00 Liverpool – Galatasaray

TV8

  • 06:30 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var

BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Tarihi maç öncesi moralleri bozan istatistik
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var

BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şans verdiler

Elendiği anda kovulacak!