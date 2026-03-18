Bu akşam hangi diziler var? 18 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Mart Çarşamba akşamı televizyon yayınları izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Prime time saatlerinde diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri üst üste gelirken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

KANAL D

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yeraltı

17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yeraltı

SHOW TV

08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

TRT 1

06:45 Kalk Gidelim

08:15 Adını Sen Koy

09:30 Bir Dönüm Noktası: 18 Mart 1915

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 Dengi Dengine

15:50 Kur'an'ın Mesajı

16:20 Vefa Sultan

17:45 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

20:00 Tay 2

21:45 Maç Önü

23:00 Liverpool – Galatasaray

TV8