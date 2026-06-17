Bu akşam hangi diziler var? 17 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

17 Haziran Çarşamba günü televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, ulusal kanalların güncel yayın akışlarını araştırmayı sürdürüyor. Gün boyunca ekranlarda yer alan haber programları, yaşam içerikleri, yarışmalar ve gündüz kuşağı yapımlarının ardından akşam saatlerinde yayınlanacak diziler, filmler ve özel programlar izleyicilere zengin bir içerik seçeneği sunuyor. Hangi yapımın hangi saatte ekrana geleceğini merak edenler için günün yayın akışı ve öne çıkan programlar haberimizin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

14.45 Şevkat Yerimdar

16.00 Sen Çal Kapımı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ölümüne Aşk

22.30 Prangalı Yarim

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.00 Avusturya - Ürdün

09.15 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası

10.40 Kasaba Doktoru

13.40 Seksenler

14.45 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Portekiz - Kongo

22.15 Kupa Saati

23.00 İngiltere - Hırvatistan

TV8