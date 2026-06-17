Bu akşam hangi diziler var? 17 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
17 Haziran Çarşamba günü TV yayın akışı, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca haber bültenlerinden gündüz kuşağı programlarına, yarışmalardan eğlence içeriklerine kadar birçok yapım televizyon ekranlarında yer alırken, akşam saatlerinde yayınlanacak diziler, filmler ve özel programlar da merak konusu oluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 17 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
17 Haziran Çarşamba günü televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, ulusal kanalların güncel yayın akışlarını araştırmayı sürdürüyor. Gün boyunca ekranlarda yer alan haber programları, yaşam içerikleri, yarışmalar ve gündüz kuşağı yapımlarının ardından akşam saatlerinde yayınlanacak diziler, filmler ve özel programlar izleyicilere zengin bir içerik seçeneği sunuyor. Hangi yapımın hangi saatte ekrana geleceğini merak edenler için günün yayın akışı ve öne çıkan programlar haberimizin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV
- 08.00 Çalar Saat
- 10.00 Her Yerde Sen
- 12.00 Bay Yanlış
- 14.45 Şevkat Yerimdar
- 16.00 Sen Çal Kapımı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Ölümüne Aşk
- 22.30 Prangalı Yarim
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Doğanın Kanunu
TRT 1
- 07.00 Avusturya - Ürdün
- 09.15 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası
- 10.40 Kasaba Doktoru
- 13.40 Seksenler
- 14.45 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Portekiz - Kongo
- 22.15 Kupa Saati
- 23.00 İngiltere - Hırvatistan
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026