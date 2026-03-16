Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

16 Mart Pazartesi akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Prime time saatlerinde diziler, yarışma programları, talk showlar ve sinema filmleri birbirini takip ederken, izleyiciler hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını araştırıyor. Akşamın öne çıkan programları, saatleri ve yayınlanacak kanallara dair detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:40 ATV Ana Haber
- 20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
- 21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:00 Bir Ramazan Akşamı
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 19:30 Kadir Gecesi Özel
- 21:00 Uzak Şehir
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13:20 En Hamarat Benim
- 16:30 Doktor: Başka Hayatta
- 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Doktor: Başka Hayatta
- 23:15 Kıskanmak
SHOW TV
- 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Son Hesaplaşma
- 22:00 Suçlular Takımı
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Sevdiğim Sensin
TRT 1
- 06:50 Kalk Gidelim
- 08:45 Adını Sen Koy
- 10:00 Kur'an'ın Mesajı
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:20 Dengi Dengine
- 15:50 Kur'an'ın Mesajı
- 16:20 Vefa Sultan
- 17:45 Ramazan Sevinci
- 19:35 Ana Haber
- 20:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 23:45 Vefa Sultan
TV8
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026