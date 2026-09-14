Bu akşam hangi diziler var? 14 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, yarışma, film ve çeşitli programlar bekliyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de yayınlanacak yapımlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek programlar araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "14 Eylül Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
Televizyon kanallarının 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışları, ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programları takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 14 Eylül Pazartesi yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 14 Eylül Pazartesi TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Mercan Köşk
- 16.00 - Esra Erol'da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Altı Üstü İstanbul
KANAL D
- 07.00 - İkizler Memo
- 09.00 - Yaprak Dökümü
- 11.30 - Daha 17
- 14.00 - Gelinim Mutfakta
- 16.45 - Haysiyet
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Uzak Şehir
NOW TV
- 07.15 - İlk Bakış
- 08.00 - Çalar Saat
- 10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 - Kirli Sepeti
- 13.30 - En Hamarat Benim
- 16.30 - Karagül
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - Recep İvedik 6
- 22.30 - Sekizinci Aile
SHOW TV
- 06.00 - Siyah Kalp
- 09.00 - Güzel Günler
- 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 - Sevdan Bir Ateş
- 18.25 - Show Ana Haber
- 20.00 - Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 - Aramızda Kalsın
- 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 - Güzel Köylü
- 15.00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.10 - Kalk Gidelim
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.30 - Seksenler
- 14.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Evlilik Güzeldir
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 - Doktor Aksoy
- 11.30 - MasterChef Türkiye
- 13.00 - Doktor Aksoy
- 16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 - MasterChef Türkiye