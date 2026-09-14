Bu akşam hangi diziler var? 14 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışları, ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programları takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 14 Eylül Pazartesi yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 14 Eylül Pazartesi TV yayın akışı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mercan Köşk

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Altı Üstü İstanbul

KANAL D

07.00 - İkizler Memo

09.00 - Yaprak Dökümü

11.30 - Daha 17

14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Haysiyet

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Uzak Şehir

NOW TV

07.15 - İlk Bakış

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Kirli Sepeti

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Recep İvedik 6

22.30 - Sekizinci Aile

SHOW TV

06.00 - Siyah Kalp

09.00 - Güzel Günler

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Sevdan Bir Ateş

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 - Aramızda Kalsın

09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 - Güzel Köylü

15.00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 - Star Haber

20.00 - Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

07.10 - Kalk Gidelim

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.30 - Seksenler

14.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Evlilik Güzeldir

TV8