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Bu akşam hangi diziler var? 12 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 12 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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12 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerle buluşuyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan programlar; haber, yaşam ve magazin içerikleriyle devam ederken, gün içerisinde yarışmalar ve gündüz kuşağı yapımları ekranlarda yer alıyor. Akşam kuşağında ise sevilen diziler, filmler ve özel programlar televizyon izleyicilerine keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Haftanın son iş gününde televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, 12 Haziran Cuma gününe ait yayın akışlarını araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyu devam eden programların ardından akşam saatlerinde yayınlanacak diziler, sinema filmleri ve yarışmalar ekran başındakilere farklı seçenekler sunuyor. Hangi programın hangi saatte başlayacağını merak eden izleyiciler için günün yayın akışı ve öne çıkan yapımları haberimizin devamında yer alıyor.

ATV

  • 00:40 – A.B.İ.
  • 03:20 – Gözleri Karadeniz
  • 05:30 – Bir Gece Masalı
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Var Mısın Yok Musun
  • 23:40 – Diriliş

KANAL D

  • 01:30 – Gelinim Mutfakta
  • 03:45 – Taş Kağıt Makas
  • 07:00 – Yabancı Damat
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Aşk-ı Memnu
  • 19:00 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Daha 17
  • 23:30 – Arka Sokaklar

NOW TV

  • 00:15 – Adım Farah
  • 02:30 – İnadına Aşk
  • 04:15 – Yasak Elma
  • 06:00 – Karagül
  • 07:30 – İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 – Her Yerde Sen
  • 13:45 – Bay Yanlış
  • 16:15 – Halef
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 – Üçlü Pürüz
  • 22:30 – Şansa Bak

SHOW TV

  • 00:15 – Gece Hattı
  • 01:15 – Bahar
  • 03:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 06:00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 – Bahar
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Belalı Tanık 2
  • 22:30 – Çılgın Joe

STAR TV

  • 01:00 – Aramızda Kalsın
  • 02:30 – İstanbullu Gelin
  • 05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 – Doğanın Kanunu
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 – Aramızda Kalsın
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 00:15 – İz Peşinde
  • 02:05 – Seksenler
  • 02:50 – Benim Adım Melek
  • 05:00 – Güney Kore - Çekya
  • 07:15 – Turgay Başyayla ile...
  • 08:05 – Balkan Ninnisi
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:45 – Benim Adım Melek
  • 17:45 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Gassal

TV8

  • 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 – Gel Konuşalım
  • 04:30 – Oynat Bakalım
  • 05:30 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 12:30 – Survivor Ekstra
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErsen H:

valla bu yayın akışını görüyorum da gerçekten hangileri izlenmeye değer onu bilemiyorum ekrandan gördüğüyle gerçeklik farklı oluyo sonra diye düşünüyorum yani

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Haber YorumlarıÜmit Buyukkececi:

arkada ne olup bittiğini kim biliyor da bunları yayınlıyorlar hep aynı şeyleri gösteriyorlar

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Haber YorumlarıDilara İşlem:

ya bu ne ya böyle yapım yok mu artık hani eski diziler vardı o zamanlar çok güzeldi şimdi hepsi aynı gibi geliyor bana niye böyle yani

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