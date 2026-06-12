Bu akşam hangi diziler var? 12 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Haftanın son iş gününde televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, 12 Haziran Cuma gününe ait yayın akışlarını araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyu devam eden programların ardından akşam saatlerinde yayınlanacak diziler, sinema filmleri ve yarışmalar ekran başındakilere farklı seçenekler sunuyor. Hangi programın hangi saatte başlayacağını merak eden izleyiciler için günün yayın akışı ve öne çıkan yapımları haberimizin devamında yer alıyor.

ATV

00:40 – A.B.İ.

03:20 – Gözleri Karadeniz

05:30 – Bir Gece Masalı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Var Mısın Yok Musun

23:40 – Diriliş

KANAL D

01:30 – Gelinim Mutfakta

03:45 – Taş Kağıt Makas

07:00 – Yabancı Damat

09:00 – Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Aşk-ı Memnu

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Daha 17

23:30 – Arka Sokaklar

NOW TV

00:15 – Adım Farah

02:30 – İnadına Aşk

04:15 – Yasak Elma

06:00 – Karagül

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Her Yerde Sen

13:45 – Bay Yanlış

16:15 – Halef

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Üçlü Pürüz

22:30 – Şansa Bak

SHOW TV

00:15 – Gece Hattı

01:15 – Bahar

03:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 – Bahar

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Belalı Tanık 2

22:30 – Çılgın Joe

STAR TV

01:00 – Aramızda Kalsın

02:30 – İstanbullu Gelin

05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

07:00 – Doğanın Kanunu

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Aramızda Kalsın

19:00 – Star Haber

20:00 – Doğanın Kanunu

TRT 1

00:15 – İz Peşinde

02:05 – Seksenler

02:50 – Benim Adım Melek

05:00 – Güney Kore - Çekya

07:15 – Turgay Başyayla ile...

08:05 – Balkan Ninnisi

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:45 – Benim Adım Melek

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

20:00 – Gassal

TV8