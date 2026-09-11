Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 11 Eylül 2026 Cuma günü yayın akışları izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in programlarını takip ediyor. Günün öne çıkan yayınları arasında dizi, yarışma, film ve çeşitli programlar dikkat çekiyor. Peki, 11 Eylül Cuma günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar var? İşte 11 Eylül Cuma TV yayın akışı...

ATV

07.00 - Kahvaltı Haberleri

08.30 - Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - Gün Ortası

14.00 - Mercan Köşk

16.00 - Esra Erol’da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Aşk ve Taht

KANAL D

07.00 - İkizler Memo

09.00 - Yaprak Dökümü

11.30 - Haysiyet

14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Haysiyet

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Kuralsız Sokaklar

NOW TV

07.15 - İlk Bakış

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Kirli Sepeti

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Müstakbel Damat

SHOW TV

06.00 - Siyah Kalp

09.00 - Güzel Günler

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Sevdan Bir Ateş

18.25 - Show Haber

20.00 - Sevdan Bir Ateş

23.00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07.00 - Aramızda Kalsın

09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 - Güzel Köylü

15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 - Star Haber

20.00 - Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

07.00 - Gönül Dağı

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.35 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17.00 - Ana Haber

17.45 - Lingo Türkiye

20.00 - Gönül Dağı

TV8