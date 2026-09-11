Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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10 Eylül Perşembe günü geride kalırken televizyon ekranlarında 11 Eylül 2026 Cuma günü izleyicileri dizi, yarışma, film ve çeşitli programlar bekliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak içerikler araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "11 Eylül Cuma hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
Televizyon kanallarının 11 Eylül 2026 Cuma günü yayın akışları izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in programlarını takip ediyor. Günün öne çıkan yayınları arasında dizi, yarışma, film ve çeşitli programlar dikkat çekiyor. Peki, 11 Eylül Cuma günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar var? İşte 11 Eylül Cuma TV yayın akışı...
ATV
- 07.00 - Kahvaltı Haberleri
- 08.30 - Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - Gün Ortası
- 14.00 - Mercan Köşk
- 16.00 - Esra Erol’da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Aşk ve Taht
KANAL D
- 07.00 - İkizler Memo
- 09.00 - Yaprak Dökümü
- 11.30 - Haysiyet
- 14.00 - Gelinim Mutfakta
- 16.45 - Haysiyet
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Kuralsız Sokaklar
NOW TV
- 07.15 - İlk Bakış
- 08.00 - Çalar Saat
- 10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 - Kirli Sepeti
- 13.30 - En Hamarat Benim
- 16.30 - Karagül
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - Müstakbel Damat
SHOW TV
- 06.00 - Siyah Kalp
- 09.00 - Güzel Günler
- 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 - Sevdan Bir Ateş
- 18.25 - Show Haber
- 20.00 - Sevdan Bir Ateş
- 23.00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07.00 - Aramızda Kalsın
- 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 - Güzel Köylü
- 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.00 - Gönül Dağı
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 14.35 - Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.00 - Ana Haber
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 20.00 - Gönül Dağı
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 - Oynat Bakalım
- 09.00 - MasterChef Türkiye
- 13.00 - Doktor Aksoy
- 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 - MasterChef Türkiye