Bu akşam hangi diziler var? 10 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

10 Haziran Çarşamba akşamını televizyon başında geçirmek isteyen izleyiciler için kanalların güncel yayın akışı belli oldu. Gün boyunca farklı içeriklerin ekrana geldiği televizyon kanallarında, akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları dikkat çekiyor. Hangi yapımın saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, yayın akışlarını yakından takip ediyor. İşte 10 Haziran Çarşamba gününün öne çıkan televizyon programları...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Her Yerde Sen

13.30 Bay Yanlış

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Ne Olacak Halim

23.00 Babası

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.35 Balkan Ninnisi

10.25 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8