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Bu akşam hangi diziler var? 10 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 10 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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10 Haziran Çarşamba günü televizyon kanalları, izleyicilere gün boyu birbirinden farklı içerikler sunmaya hazırlanıyor. Sabah programlarından gündüz kuşağı yapımlarına, sevilen dizilerden yarışma programlarına kadar birçok içerik ekranlarda yer alırken, akşam saatlerinde yayınlanacak yapımlar da merakla bekleniyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 10 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

10 Haziran Çarşamba akşamını televizyon başında geçirmek isteyen izleyiciler için kanalların güncel yayın akışı belli oldu. Gün boyunca farklı içeriklerin ekrana geldiği televizyon kanallarında, akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları dikkat çekiyor. Hangi yapımın saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, yayın akışlarını yakından takip ediyor. İşte 10 Haziran Çarşamba gününün öne çıkan televizyon programları...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 ATV Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Her Yerde Sen
  • 13.30 Bay Yanlış
  • 16.30 Sen Çal Kapımı
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Ne Olacak Halim
  • 23.00 Babası

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 07.35 Balkan Ninnisi
  • 10.25 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.30 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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