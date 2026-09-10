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Bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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9 Eylül Çarşamba günü geride kalırken televizyon ekranlarında 10 Eylül 2026 Perşembe günü izleyicileri dizi, yarışma, film ve çeşitli programlar bekliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak içerikler araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "10 Eylül Perşembe hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Televizyon kanallarının 10 Eylül 2026 Perşembe günü yayın akışları belli olurken, izleyiciler sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Günün dikkat çeken yayınları arasında kanalların dizi, yarışma ve programları öne çıkıyor. Peki, 10 Eylül Perşembe günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar var? İşte 10 Eylül Perşembe TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Aşk ve Taht
  • 16.00 - Esra Erol’da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Mercan Köşk

KANAL D

  • 07.00 - Haysiyet
  • 09.00 - Yaprak Dökümü
  • 11.30 - Daha 17
  • 14.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Arka Sokaklar
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Haysiyet

NOW TV

  • 07.15 - İlk Bakış
  • 08.00 - Çalar Saat
  • 10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 - Kirli Sepeti
  • 13.30 - En Hamarat Benim
  • 16.30 - Karagül
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Başka Bir Sen
  • 22.30 - Sekizinci Aile

SHOW TV

  • 06.00 - Siyah Kalp
  • 09.30 - Sevdan Bir Ateş
  • 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.45 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Muhtemel Aşk

STAR TV

  • 07.00 - Aramızda Kalsın
  • 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 - Güzel Köylü
  • 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Sevdiğim Sensin

TRT 1

  • 06.50 - Evlilik Güzeldir
  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 15.00 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.45 - Fenerbahçe-Roma
  • 22.00 - Maç Sonu

TV8

  • 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - MasterChef Türkiye
  • 13.00 - Doktor Aksoy
  • 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
2000

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