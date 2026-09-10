Bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 10 Eylül 2026 Perşembe günü yayın akışları belli olurken, izleyiciler sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Günün dikkat çeken yayınları arasında kanalların dizi, yarışma ve programları öne çıkıyor. Peki, 10 Eylül Perşembe günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar var? İşte 10 Eylül Perşembe TV yayın akışı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Aşk ve Taht

16.00 - Esra Erol’da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Mercan Köşk

KANAL D

07.00 - Haysiyet

09.00 - Yaprak Dökümü

11.30 - Daha 17

14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Arka Sokaklar

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Haysiyet

NOW TV

07.15 - İlk Bakış

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Kirli Sepeti

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Başka Bir Sen

22.30 - Sekizinci Aile

SHOW TV

06.00 - Siyah Kalp

09.30 - Sevdan Bir Ateş

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Muhtemel Aşk

STAR TV

07.00 - Aramızda Kalsın

09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 - Güzel Köylü

15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 - Star Haber

20.00 - Sevdiğim Sensin

TRT 1

06.50 - Evlilik Güzeldir

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

15.00 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.45 - Fenerbahçe-Roma

22.00 - Maç Sonu

TV8