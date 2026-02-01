Bu akşam hangi diziler var? 1 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
1 Şubat akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için prime time yayın akışı netleşti. Kanalların akşam kuşağında ekrana getireceği dizi ve programlar, izleyicilerin tercihlerini şekillendiriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
1 Şubat Pazar akşamı televizyon kanallarının prime time yayın akışı netleşti. Dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlence içeriklerine kadar birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Ulusal kanalların akşam kuşağına dair detaylar haberimizde.
ATV
- 07.30 atv'de Hafta Sonu
- 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11.20 Dizi TV
- 12.10 A.B.İ
- 15.20 Kuruluş Orhan
- 17.10 Savaşçı Prenses
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Pazar
- 12.45 Pazar Gezmesi
- 13.45 Arda ile Omuz Omuza
- 14.45 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Haber
- 20.00 Beyaz'la Joker
- 23.30 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV)
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13.00 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
- 13.45 Sahtekarlar
- 15.45 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Sahtekarlar
SHOW TV
- 06.15 Rüya Gibi
- 08.00 Yasak Aşk
- 10.00 Pazar Sürprizi
- 13.00 Rüya Gibi
- 15.30 Veliaht
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 Rüya Gibi
STAR TV
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11.00 Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Oh Olsun
- 21.45 Hareket Sekiz
TRT 1
- 06.20 Ege'nin Hamsisi
- 08.30 Taşacak Bu Deniz
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 14.00 Gönül Dağı
- 17.30 Kod Adı: Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
TV8
- 06.00 Dizi
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.30 Gençlik Rüzgarı
- 10.00 Gazete Magazin
- 17.30 Survivor Panorama
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler