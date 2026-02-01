Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 1 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
1 Şubat akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için prime time yayın akışı netleşti. Kanalların akşam kuşağında ekrana getireceği dizi ve programlar, izleyicilerin tercihlerini şekillendiriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

1 Şubat Pazar akşamı televizyon kanallarının prime time yayın akışı netleşti. Dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlence içeriklerine kadar birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Ulusal kanalların akşam kuşağına dair detaylar haberimizde.

ATV

  • 07.30 atv'de Hafta Sonu
  • 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11.20 Dizi TV
  • 12.10 A.B.İ
  • 15.20 Kuruluş Orhan
  • 17.10 Savaşçı Prenses
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 08.30 Konuştukça
  • 09.45 Magazin D Pazar
  • 12.45 Pazar Gezmesi
  • 13.45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14.45 Uzak Şehir
  • 18.30 Kanal D Haber
  • 20.00 Beyaz'la Joker
  • 23.30 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
  • 13.00 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
  • 13.45 Sahtekarlar
  • 15.45 Yeraltı
  • 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
  • 20.00 Sahtekarlar

SHOW TV

  • 06.15 Rüya Gibi
  • 08.00 Yasak Aşk
  • 10.00 Pazar Sürprizi
  • 13.00 Rüya Gibi
  • 15.30 Veliaht
  • 18.25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20.00 Rüya Gibi

STAR TV

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11.00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
  • 15.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Oh Olsun
  • 21.45 Hareket Sekiz

TRT 1

  • 06.20 Ege'nin Hamsisi
  • 08.30 Taşacak Bu Deniz
  • 11.45 Enine Boyuna
  • 13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 14.00 Gönül Dağı
  • 17.30 Kod Adı: Kırlangıç
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Teşkilat

TV8

  • 06.00 Dizi
  • 08.00 Oynat Bakalım
  • 08.30 Gençlik Rüzgarı
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 17.30 Survivor Panorama
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler
