Bu akşam hangi diziler var? 1 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında 1 Eylül 2026 Salı günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Haftanın ikinci gününde Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 1 Eylül Salı TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...

ATV

00:20 Var Mısın Yok Musun

02:40 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun

23:40 Altı Üstü İstanbul

KANAL D

01:30 Valhalla Thor Efsanesi

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bugün Güzel

22:30 Bugün Güzel

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

22:00 Gurbetçi Şaban

00:00 Doktor Civanım

01:45 Aşk Yeniden

04:00 İnadına Aşk

05:00 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

SHOW TV

00:15 Muhtemel Aşk

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kardeşim Benim 2

22:30 Acı Kahve

STAR TV

00:30 Sevdiğim Sensin

03:00 Güzel Köylü

05:00 Erkenci Kuş

07:45 İki Aile

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Çirkin

14:00 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve

TRT 1

00:30 3'te 3

01:35 Seksenler

02:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:25 Hayallerinin Peşinde

06:10 Turgay Başyayla İle...

07:10 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:00 Türkiye - Azerbaycan

TV8