Bu akşam hangi diziler var? 1 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
1 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı, haftanın ikinci gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programlar araştırılırken, özellikle akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ve filmlerin ekrana geleceği gündemde. "Bugün TV'de ne var?", "1 Eylül Salı hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon ekranlarında 1 Eylül 2026 Salı günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Haftanın ikinci gününde Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 1 Eylül Salı TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...
ATV
- 00:20 Var Mısın Yok Musun
- 02:40 Aldatmak
- 05:30 Bir Gece Masalı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Var Mısın Yok Musun
- 23:40 Altı Üstü İstanbul
KANAL D
- 01:30 Valhalla Thor Efsanesi
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:15 Kuzey Güney
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 Daha 17
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Bugün Güzel
- 22:30 Bugün Güzel
NOW TV
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Kirli Sepeti
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Doktor Civanım
- 22:00 Gurbetçi Şaban
- 00:00 Doktor Civanım
- 01:45 Aşk Yeniden
- 04:00 İnadına Aşk
- 05:00 Yasak Elma
- 06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV
- 00:15 Muhtemel Aşk
- 02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 Yeni Gelin
- 09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Kardeşim Benim 2
- 22:30 Acı Kahve
STAR TV
- 00:30 Sevdiğim Sensin
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Erkenci Kuş
- 07:45 İki Aile
- 09:15 Yüksek Sosyete
- 10:45 Çirkin
- 14:00 Güzel Köylü
- 15:45 Sevdiğim Sensin
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Tuzlu Kahve
TRT 1
- 00:30 3'te 3
- 01:35 Seksenler
- 02:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:25 Hayallerinin Peşinde
- 06:10 Turgay Başyayla İle...
- 07:10 Kendi Düşen Ağlamaz
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:55 İddiaların Aksine
- 18:00 Ana Haber
- 19:00 Türkiye - Azerbaycan
TV8
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 Doktor Aksoy
- 04:30 Gazete Magazin
- 06:30 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:00 Gazete Magazin
- 13:00 Doktor Aksoy
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye