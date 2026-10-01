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Bu akşam hangi diziler var? 1 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 1 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta sonuna yaklaşırken televizyon ekranlarında izleyicileri farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 1 Ekim 2026 Perşembe TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “1 Ekim Perşembe hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 1 Ekim 2026 Perşembe günü yayın akışları, hafta içi ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 1 Ekim Perşembe TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 1 Ekim Perşembe TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Altı Üstü İstanbul
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D

  • 07.00 İkizler Memo – Can
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.45 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Güller ve Günahlar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Beyaz’la Joker

NOW TV

  • 07.15 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Anne Yarısı
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Halef
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Halef

SHOW TV

  • 06.00 Siyah Kalp
  • 09.30 Sevdan Bir Ateş
  • 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

  • 07.30 Kalk Gidelim
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Evlilik Güzeldir
  • 22.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Doktor Aksoy
  • 11.30 MasterChef Türkiye
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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