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Bu akşam Dünya Kupası maçı yok mu, bu gece hangi Dünya Kupası maçları var?

Bu akşam Dünya Kupası maçı yok mu, bu gece hangi Dünya Kupası maçları var?
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Bu akşam Dünya Kupası maçlarının olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle “bu gece hangi Dünya Kupası maçları var?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, fikstür ve yayın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor.

Dünya Kupası karşılaşmalarının bu gece oynanıp oynanmayacağı futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Maç takvimi ve yayın akışı hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, hangi karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor.

BUGÜN DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ MAÇLAR VAR 19 HAZİRAN?

2026 Dünya Kupası’nda 19 Haziran programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GECE OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

19 Haziran’ı 20 Haziran’a bağlayan gece iki önemli karşılaşma daha oynanacak. İskoçya ile Fas saat 01.00’de karşılaşırken, Brezilya ile Haiti mücadelesi ise 03.00’te başlayacak.

VOLEYBOLDA GÜNÜN MAÇI

2026 Voleybol Milletler Ligi kapsamında bugün Belçika ile Almanya karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 19.30’da oynanacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ise bugün maçı bulunmuyor.

BASKETBOLDA DERBİ HEYECANI

Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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