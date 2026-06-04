BTS Türkiye'de konser mi verecek 2026? BTS Türkiye konseri ne zaman, biletler ne zaman satışa çıkacak?

Dünya çapında dev bir hayran kitlesine sahip olan BTS için Türkiye’de konser ihtimali, son günlerde sosyal medyada yeniden en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Özellikle “BTS Türkiye’de konser mi verecek?” sorusu, hem Google aramalarında hem de sosyal medya platformlarında ciddi bir yükseliş gösterdi.

BTS TÜRKİYE’DE KONSER Mİ VERECEK 2026?

Bu iddiaların yeniden gündeme gelmesinde en büyük etken, Türkiye’nin önde gelen biletleme ve etkinlik platformlarından Bubilet’in yaptığı dikkat çekici sosyal medya paylaşımı oldu. Platformun, K-Pop dünyasına dair viral bir tweeti alıntılaması, hayranlar arasında “ Türkiye konseri için hazırlık mı var?” sorusunu beraberinde getirdi.

Paylaşımda yer alan ifadeler ve turne iddiaları, BTS’in gelecekteki dünya turnesi planlarıyla ilişkilendirilse de, şu an için grup cephesinden Türkiye konserine dair resmi bir doğrulama yapılmış değil. Yönetim şirketi BigHit Music tarafından da Türkiye ayağını içeren net bir turne takvimi açıklanmamıştır.

BTS TÜRKİYE KONSERİ NE ZAMAN?

Sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlarda, BTS’in 2027 yılına uzanan bir dünya turnesi planladığı ileri sürülse de, bu bilgiler henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmış değildir.

Mevcut bilgiler çerçevesinde değerlendirildiğinde, 2026 yılı için Türkiye’de planlanmış doğrulanmış bir BTS konseri bulunmamaktadır. Grup üyelerinin bireysel projeleri, askerlik süreçleri ve şirket planlamaları nedeniyle küresel turne takviminin henüz kesinleşmediği bilinmektedir.

Bubilet’in yaptığı paylaşım ise daha çok hayran etkileşimi ve viral içerik kapsamında değerlendirilmekte olup, organizasyonel bir resmi duyuru niteliği taşımamaktadır. Buna rağmen K-Pop sektöründe büyük turnelerin genellikle yıllar öncesinden planlandığı düşünüldüğünde, 2026 ve sonrası için olası tarihlerin netleşmesi ilerleyen dönemlere bırakılmıştır.

BTS TÜRKİYE KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Mevcut durumda Türkiye’de açıklanmış resmi bir konser tarihi olmadığı için bilet satışına dair bir takvim de bulunmamaktadır.

Genellikle dünya çapında büyük K-Pop konserlerinde bilet satışları, resmi duyurudan kısa bir süre sonra ve belirli ön satış dönemleriyle birlikte başlatılmaktadır. Bu süreç, yoğun talep nedeniyle dakikalar içinde tükenebilen sistemlerle ilerlemektedir.