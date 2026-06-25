Brezilya gruptan çıktı mı, Brezilya Dünya Kupası'nda son 32'ye kaldı mı?

2026 Dünya Kupası’nda Brezilya gruptan çıktı mı ve son 32 turuna kaldı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Futbol dünyasının en güçlü favorilerinden biri olarak gösterilen Brezilya’nın C Grubu’ndaki sonuçları, turnuvada yoluna devam edip etmeyeceğini belirliyor. Taraftarlar ise “Brezilya Dünya Kupası’nda üst tura yükseldi mi?” sorusunun yanıtını öğrenmek için güncel puan durumunu ve maç sonuçlarını yakından takip ediyor.

BREZİLYA’DA GRUP LİDERLİĞİ HEYECANI

2026 Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya’nın performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Güney Amerika temsilcisi, oynadığı maçlar sonucunda 4 puana ulaşarak grubunda lider konumda yer alıyor. Ancak gruptan çıkma ve son 32 turuna yükselme durumu henüz kesinleşmiş değil. Bugün oynanacak karşılaşmaların ardından C Grubu’nda tüm dengeler netlik kazanacak.

BREZİLYA PUAN DURUMU VE SON DURUM

Brezilya, grup aşamasında gösterdiği istikrarlı performansla avantajlı bir konum elde etti. 4 puanla zirvede bulunan Brezilya, rakipleri karşısında aldığı sonuçlarla üst tur için önemli bir fırsat yakaladı. Fakat diğer takımların da puan hesapları devam ettiği için gruptan çıkan ekipler henüz resmiyet kazanmadı.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR KRİTİK ÖNEMDE

C Grubu’nda bugün oynanacak maçlar, son 32 turuna yükselecek takımları belirleyecek. Özellikle Brezilya’nın maçının yanı sıra grup içindeki diğer karşılaşmalar da puan tablosunu doğrudan etkileyecek. Bu nedenle gözler hem Brezilya’nın performansında hem de rakiplerinin alacağı sonuçlarda olacak.

SON 32 TURU İÇİN SENARYOLAR

Brezilya’nın son 32 turuna kalması için farklı senaryolar bulunuyor. Alacağı bir puan bile büyük ihtimalle tur için yeterli olabilecekken, olası mağlubiyet durumunda ise averaj hesapları devreye girebilir. Bu nedenle Brezilya için son grup maçları büyük önem taşıyor.

Brezilya 4 puanla lider durumda olsa da gruptan çıkma ve Dünya Kupası’nda son 32 turuna kalma durumu henüz kesinleşmedi. Bugün oynanacak maçların ardından C Grubu’nda tüm tablo netleşecek ve Brezilya’nın bir üst tura yükselip yükselmediği resmen belli olacak.