Brezilya Avustralya maçı kaç kaç bitti? Brezilya Avustralya MAÇ SONUCU!

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25 Eylül Cuma günü oynanan Avustralya - Brezilya karşılaşması futbolseverlerin takip ettiği mücadeleler arasında yer alıyor. Saat 13.00'te başlayan uluslararası hazırlık maçında iki takım karşı karşıya gelirken, mücadeledeki güncel skor durumu da merak ediliyor.

BREZİLYA AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Avustralya ile Brezilya arasındaki karşılaşma 25 Eylül Cuma günü saat 13.00'te başladı. Uluslararası hazırlık maçı kapsamında oynanan mücadelede berabere bitti.

BREZİLYA AVUSTRALYA MAÇ SONUCU!

Avustralya - Brezilya karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 13.00'te başlayan uluslararası hazırlık maçı kapsamında oynandı ve karşılaşmanın 1-1 sonuçlandı.