Brann ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Brann Fenerbahçe tek maç mı, rövanşı var mı?

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanacağı için tüm seyirciler maçı rahatlıkla takip edebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Brann–Fenerbahçe maçını TRT 1 üzerinden canlı izlemek isteyenler için kanal bilgileri şöyle:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Buna ek olarak TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde yayın yapmaktadır.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli karşılaşma, 11 Aralık Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Müsabaka, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Brann–Fenerbahçe mücadelesi, Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadion'da gerçekleştirilecek.

BRANN FENERBAHÇE TEK MAÇ MI?

Brann Fenerbahçe maçı tek üzerinden oynanacak.