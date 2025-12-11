Haberler

Brann Fenerbahçe tek maç mı, rövanşı var mı?

Brann Fenerbahçe tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brann ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Brann Fenerbahçe tek maç mı, rövanşı var mı?

Brann ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Brann Fenerbahçe tek maç mı, rövanşı var mı?

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanacağı için tüm seyirciler maçı rahatlıkla takip edebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Brann–Fenerbahçe maçını TRT 1 üzerinden canlı izlemek isteyenler için kanal bilgileri şöyle:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Buna ek olarak TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde yayın yapmaktadır.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli karşılaşma, 11 Aralık Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Müsabaka, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Brann–Fenerbahçe mücadelesi, Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadion'da gerçekleştirilecek.

BRANN FENERBAHÇE TEK MAÇ MI?

Brann Fenerbahçe maçı tek üzerinden oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
title