Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 30 Temmuz Perşembe

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günlerinden biri olan 30 Temmuz 2026 Perşembe seansında satış baskısı etkisini sürdürdü. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 düşüşle 13.484,54 puandan başlarken, yatırımcılar anlık borsa verilerini ve piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, borsa neden düşüyor? Detaylar...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da son işlem günlerinde görülen satış ağırlıklı seyir, 30 Temmuz Perşembe gününe de taşındı. BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 17,01 puanlık kayıpla başlayarak 13.484,54 puana geriledi.

Bir önceki işlem gününde endeks yüzde 1,36 değer kaybederek 13.501,55 puandan kapanmıştı. Açılıştaki görünüm, satış baskısının yeni işlem gününde de devam ettiğini ortaya koydu.

Piyasalardaki hareketlilikte küresel gelişmeler etkili oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimler, küresel risk algısını artıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Yurt içinde ise yatırımcılar gün boyunca açıklanacak işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verilerini takip ederken, küresel tarafta Almanya, ABD ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı piyasalarda izlenecek önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE SINIRLI GERİLEME

Günün açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,08 oranında değer kaybetti.

Sektör endeksleri incelendiğinde ise farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 0,95 ile en fazla yükselen sektör olurken, bilişim endeksi yüzde 4,23'lük düşüşle en fazla gerileyen sektör olarak öne çıktı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik görünüm açısından 13.400 ve 13.300 puan seviyelerinin destek; 13.600 ve 13.700 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.

Gün içerisinde açıklanacak makroekonomik verilerin ve küresel piyasalardaki fiyatlamaların, endeksin yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar hem yurt içindeki veri akışını hem de uluslararası gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.