Borsa neden düştü? 29 Aralık Bist100 endeksi neden düşüyor, yüzde kaç düştü?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla tamamladı. Endeksteki gerileme, sektör endeksleri arasında farklı yönlerde hareketlerin yaşandığı bir işlem gününde gerçekleşti.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan azalarak 11.150,90 puana indi. Gün boyunca toplam işlem hacmi 107,1 milyar lira olarak kaydedildi. Endeksteki düşüşe rağmen bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,55 oranında değer kazandı. Endeks genelinde satışlar oldu ancak bazı ana sektörlerin günü artıda kapattı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör yüzde 4,39 ile madencilik oldu. Sektör bazlı hareketlilik, endeksin genel performansına doğrudan yansıdı. Küresel piyasalarda yılın son haftasında izlenen temkinli seyir de yurt içi piyasalardaki işlemler üzerinde etkili oldu ve BIST 100 endeksi günü negatif bir görünümle tamamladı.

BORSA NEDEN DÜŞÜŞTE?

Analistler, piyasaların hem yurt içi hem de yurt dışı veri gündemine odaklandığını belirtiyor. Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı açıklanacak. Bu veriler, piyasalarda takip edilen başlıklar arasında yer alıyor ve yatırımcıların işlem tercihleri üzerinde etkili olmakta.

Yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile Federal Açık Piyasa Komitesinin toplantı tutanakları izlenecek. Teknik açıdan değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinde 11.050 ve 10.950 puan seviyeleri destek, 11.250 ve 11.350 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.