Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Soruşturma neden açıldı?

Borsa İstanbul'da yaşanan son manipülasyon soruşturması, sermaye piyasalarındaki suni fiyat hareketlerini ve spekülatif işlemleri gün yüzüne çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve SPK raporlarına göre bazı hisse senetlerinde yapay yükselişler oluşturularak küçük yatırımcılar zarara uğratıldı. Peki, Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Gökhan Gönül gözaltına alındı mı? Aref Ghafourı gözaltına alındı mı? Soruşturma neden açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarına dayanılarak özellikle Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde "spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri" oluşturulduğu tespit edildi. Bu tespitler üzerine savcılık, pay piyasasında "işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar" yaşandığını, bu hareketlerin küçük yatırımcıları zarara uğrattığını açıkladı. Peki, Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Gözaltına alınan isimler haberimizde!

BORSA İSTANBUL MANİPÜLASYON SORUŞTURMASI NEDEN AÇILDI?

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

BORSA İSTANBUL MANİPÜLASYON SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında öne çıkan isimler şöyle:

Gökhan Gönül (eski milli futbolcu)

Aref Ghafouri (illüzyonist)

Bedri Erdoğan

Cemal Çetinkaya

Furkan Koçak

Alper Atalay

İlker İlhan

Muhammet Erdoğan

Murat Ağcabağ

Murat Güler

Emrullah Şalk

Akif Koç

Savcılığın açıklamasında, toplam 25 kişinin şüpheli olduğu, bu 25 kişi arasında manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilenlerin olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 12 kişi, bu grup içinde yer aldı.

Aynı açıklamada, bazı şüphelilerin cezaevinde tutuklu olduğu; sadece gözaltı ile yetinilmeyen, hâlâ yakalama veya adli işlemlerin sürdüğü diğer şüpheliler bulunduğu bilgisi verildi.

Dilara Yıldız
