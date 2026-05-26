2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatilin öğle saatlerinde başlaması, piyasaların işleyişinde yarım gün seans uygulamasını beraberinde getiriyor. Hisse senedi yatırımcıları ise özellikle işlem kapanış saatleri ve bayram tatil süresince piyasaların ne zaman kapalı olacağını araştırıyor. Peki, borsa bugün açık mı, kapalı mı? 26 Mayıs 2026 bugün Borsa İstanbul saat kaçta kapanıyor? Detaylar...

BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle Borsa İstanbul (BİST) tam gün değil, yarım gün işlem görmektedir. Resmi tatil uygulaması kapsamında öğleden sonra piyasalar kapalı olacak şekilde seans akışı düzenlenmiştir.

Gün içerisinde işlemler sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar devam ederken, öğleden sonra borsa tamamen kapanacaktır. Bu nedenle yatırımcıların işlemlerini erken saatlerde tamamlaması gerekmektedir.

SEANS AKIŞ TAKVİMİ

Borsa İstanbul’da 26 Mayıs 2026 Salı günü seans akışı şu şekilde gerçekleşmektedir:

Pay Piyasası Açılış Seansı: 09.40 – 09.55 arasında emir toplama süreci

Sürekli İşlem Seansı: 10.00 itibarıyla başlar ve kesintisiz devam eder

Sürekli işlemlerin sona ermesi: 12.30’da gerçekleşir

Kapanış seansı emir toplama: 12.30 – 12.40 arasında yapılır

Borsa İstanbul’un tamamen kapanışı: 12.40 itibarıyla gerçekleşir

Bu takvim doğrultusunda Borsa İstanbul, arefe günü öğle saatlerinden itibaren resmi olarak işlem kabul etmemektedir.

26 MAYIS 2026 BUGÜN BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

26 Mayıs 2026 tarihinde Borsa İstanbul, yarım gün seans uygulaması kapsamında öğle saatlerinde kapanış yapmaktadır. Sürekli işlem bölümünün sona ermesiyle birlikte piyasalarda aktif alım satım işlemleri 12.30 itibarıyla durmaktadır.

GÜN İÇİ İŞLEM SAATLERİ

Gün içi işlem akışı şu zaman dilimlerinde ilerlemektedir:

Bu saatten sonra Borsa İstanbul’da hisse senedi işlemleri yapılamamaktadır. Yatırımcılar açısından özellikle öğle saatine kadar gerçekleşen son işlemler büyük önem taşımaktadır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA KAÇ GÜN KAPALI KALACAK?

Kurban Bayramı süresince Borsa İstanbul, resmi tatil günleri boyunca tamamen kapalı olacaktır. 26 Mayıs 2026 Salı günü yarım gün işlem yapılmasının ardından, bayram boyunca piyasalar işlem görmeyecektir.

2429 sayılı kanun kapsamında belirlenen resmi tatil takvimine göre Borsa İstanbul’un kapalı olacağı günler şu şekildedir:

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. günü – kapalı

28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. günü – kapalı

29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. günü – kapalı

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. günü – kapalı

Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle piyasalarda kesintisiz bir kapanma süreci yaşanmaktadır. Bu dönemde hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer piyasa araçlarında işlem gerçekleştirilememektedir.

Tatili takip eden hafta başlangıcıyla birlikte Borsa İstanbul yeniden açılmaktadır. Planlamaya göre normal işlem düzenine dönüş tarihi 1 Haziran 2026 Pazartesi günü olup, açılış seansı 09.40 itibarıyla başlamaktadır.