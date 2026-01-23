Bora Cengiz kimdir? Ahu Yağtu'nun sevgilisi Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?

Son günlerde magazin kulislerinde adından sıkça söz ettiren Bora Cengiz, hem oyunculuk projeleri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ahu Yağtu ile yaşadığı ilişki sonrası kamuoyunun merak ettiği isimler arasına giren Cengiz'in yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi araştırılmaya başlandı. Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Bora Cengiz kimdir, hangi projelerde yer aldı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BORA CENGİZ KİMDİR?

Bora Cengiz, hem oyunculuk hem de müzik alanında çalışmalar yapan çok yönlü bir sanatçıdır. 9 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cengiz, lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Annesi ünlü fotoğrafçılardan Özlem İşbilir, babası ise kaptan pilot Tayfun Cengiz'dir. Kariyerine müzisyen olarak başlayan Bora Cengiz, zamanla oyunculuk alanında da adından söz ettirmiştir.

BORA CENGİZ KAÇ YAŞINDA?

9 Aralık 1990 doğumlu olan Bora Cengiz, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

BORA CENGİZ NERELİ?

Bora Cengiz, İstanbul doğumludur ve yaşamını da ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürmektedir.

BORA CENGİZ'İN KARİYERİ

Bora Cengiz, kariyerine müzikle adım attı. 7 Nisan 2014'te yayımladığı "Gidene" adlı albümüyle müzisyen kimliğini ön plana çıkardı. Oyunculuk kariyerine ise 2008 yılında Peri Masalı dizisinde canlandırdığı "Tolga" karakteriyle başladı.

Televizyon dizilerinde ve sinema projelerinde birçok farklı rolde yer alan Cengiz; Kavak Yelleri, Çilek Kokusu, Bodrum Masalı, Ramo, Alev Alev gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Sinema alanında ise Kıskanmak, Sen Kiminle Dans Ediyorsun? ve Tilki Yuvası gibi filmlerde rol aldı.

Yay burcu olan Bora Cengiz, 1.82 cm boyunda ve 71 kilo ağırlığındadır. Oyunculuk ve müzik kariyerini birlikte sürdüren Cengiz, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaktadır.