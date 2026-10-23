Boluspor Vanspor maçı hangi kanalda, Boluspor vs Vanspor nereden CANLI izlenir?

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Boluspor – Vanspor maçı bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler mücadeleyi şifresiz yayın yapan TRT Spor üzerinden ücretsiz olarak da izleyebilecek. İşte Boluspor – Vanspor maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

BOLUSPOR VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Vanspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak ekrana gelecek.

BOLUSPOR VANSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı TRT Spor üzerinden ücretsiz izleyebilecek. beIN Sports 2 ise ücretli bir kanal olduğu için bu kanaldan izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor; Digiturk’te 56, D-Smart’ta 86, Kablo TV’de 133, Tivibu’da 85 ve Turkcell TV+’ta 70 numaralı kanaldan yayın yapıyor. beIN Sports 2 ise Digiturk’te 78 numaralı kanalda yer alıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

BOLUSPOR VANSPOR MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden ya da TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

BOLUSPOR VANSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Boluspor ile Vanspor, bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trendyol 1. Lig programında yer alıyor.

BOLUSPOR VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

BOLUSPOR VANSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Bolu’daki Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Boluspor, taraftarı önünde Vanspor karşısında üç puan hedeflerken, Van temsilcisi deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten TRT Spor’dan şifresiz yayınlandığı için yalnızca resmi yayıncı kanalların tercih edilmesi öneriliyor.