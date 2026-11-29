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Boluspor- Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin merak ettiği konular arasında. Trendyol 1. Lig'deki Boluspor- Esenler Erokspor maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Esenler Erokspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Türk şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma, abonelik gerektirmeden takip edilebilecek.

TRT TÜRK HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Türk, televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D-Smart: 109. kanal

Digiturk: 61. kanal

Filbox: 152. kanal

Kablo TV: 45. kanal

Tivibu: 130. kanal

Turkcell TV+: 204. kanal

Vodafone TV: 125. kanal

TRT Türk'ün yayınları ayrıca TRT'nin resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BEIN SPORTS MAX 1 HANGİ PLATFORMDA?

beIN SPORTS MAX 1, Digiturk platformunda 82. kanaldan yayın yapıyor. Kanal, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor.

BOLUSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Boluspor-Esenler Erokspor maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak belirlendi. Maç saati ya da yayın programında federasyon tarafından değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

BOLUSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bolu'da bulunan Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Boluspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, şehrin futbol tutkusunun merkezi olarak biliniyor. Kasım ayında Bolu'da hava koşullarının soğuk olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, maçı tribünden izleyecek taraftarların kalın giyinmesi öneriliyor. Bilet satışlarına ilişkin duyurular kulübün resmi kanallarından takip edilebilir.

TRENDYOL 1. LİG HAKKINDA

Trendyol 1. Lig, Türkiye'nin ikinci kademe profesyonel futbol ligidir. Ligde sezon sonunda ilk sıralarda yer alan takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselirken, sıralamada belirli konumları elde eden takımlar play-off mücadelesiyle Süper Lig biletini almaya çalışıyor. Alt sıralarda yer alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşüyor.

1. Lig, Süper Lig deneyimi bulunan köklü kulüplerle yükselen yeni ekipleri bir araya getiren rekabetçi bir lig olarak biliniyor. Bu yapı, ligde her haftanın sürprizlere açık geçmesine neden oluyor.

BOLUSPOR VE ESENLER EROKSPOR

Boluspor, Türk futbolunun köklü Anadolu kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçmişte Süper Lig'de de mücadele etmiş ve pek çok önemli futbolcunun yetiştiği kulüpler arasında yer almıştı. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden bazıları, profesyonel kariyerlerinin önemli bir bölümünü Boluspor formasıyla geçirmişti.

Esenler Erokspor ise İstanbul'un Esenler ilçesinin temsilcisi olarak profesyonel liglerde mücadele ediyor. Kulüp, son yıllarda gösterdiği yükselişle dikkat çeken ekipler arasında yer alıyor.

MAÇIN ÖNEMİ

İki takım arasındaki karşılaşma, ligdeki sıralama mücadelesi açısından önemli bir yere sahip. Boluspor, taraftarı önünde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmak isterken, Esenler Erokspor da Bolu deplasmanından puanla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Boluspor-Esenler Erokspor maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler TRT Türk'ü tercih edebilir. Digiturk aboneleri ise karşılaşmayı beIN SPORTS MAX 1 üzerinden de takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenlerin kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanması öneriliyor.

BOLU'DA FUTBOL TUTKUSU

Bolu, Türkiye'nin futbola ilgisi yüksek şehirlerinden biri olarak biliniyor. Boluspor'un iç saha maçları, şehirde önemli bir buluşma noktası haline geliyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımlarını hem iç sahada hem de deplasmanlarda yalnız bırakmamasıyla dikkat çekiyor. Esenler Erokspor karşısında da tribünlerin takımına güçlü bir destek vermesi bekleniyor. Karşılaşmanın sonucu, iki takımın da sezonun ikinci yarısına hangi moral ve konumla gireceğini belirlemede etkili olabilir.

Ev sahibi ekip, taraftar desteğini sahaya yansıtarak üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.