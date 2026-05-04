Bolu okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Bolu'da okul yok mu, Bolu hava yağmurlu mu? (BOLU VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

Bolu Valiliği, 5 Mayıs Salı günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU

GENEL HAVA DURUMU

Bolu’da 5 Mayıs Salı günü parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Karadeniz ikliminin etkisiyle şehir genelinde serin ve nemli bir hava yapısı öne çıkıyor.

SICAKLIK DURUMU

Kentte günün en yüksek sıcaklığının 16°C, en düşük sıcaklığının ise 7°C civarında olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik belirgin şekilde hissedilirken, öğle saatlerinde nispeten daha ılıman bir hava görülecek.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Bolu’da Salı günü için yer yer kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde bulutlanmanın artmasıyla birlikte lokal yağış geçişleri görülebilir.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgârın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anlarında rüzgârın etkisi kısa süreli olarak artabilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Bolu’da serin, değişken ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarıda planı olanların yanlarında ince bir yağmurluk bulundurmaları ve güncel hava durumu gelişmelerini takip etmeleri öneriliyor.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.