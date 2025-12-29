Haberler

Bolu okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Bolu'da okul yok mu (KAR TATİLİ – BOLU VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok şehirde eğitim-öğretime ara verilmesine neden oldu. 28 Aralık tarihinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı sebebiyle, valiliklerden 30 Aralık Salı günü için peş peşe tatil duyuruları gelmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Bolu'da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, 30 Aralık Salı günü Bolu'da eğitim yapılacak mı? Bolu Valiliği kar tatiliyle ilgili bir açıklama yaptı mı?

Türkiye'nin pek çok bölgesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, eğitim alanında da aksamalara yol açtı. 28 Aralık'ta başlayan yağışın bugün de devam etmesi üzerine, bazı illerin valilikleri 30 Aralık için okulların tatil edildiğini açıkladı. Gözler şimdi Bolu'ya çevrildi. Bolu'da okullar yarın kapalı mı? 30 Aralık Salı günü için Bolu Valiliği'nden kar tatili kararı geldi mi?

30 ARALIK'TA BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Bolu Valiliği, 30 Aralık Salı günü kent genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Valilik tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşullarının şehir genelinde etkisini devam ettirdiği vurgulandı. Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.

TÜM EĞİTİM KURUMLARI KAPSAMDA

Açıklamaya göre; resmi ve özel okulların yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları da tatil kapsamına alındı. Böylece Bolu genelinde 30 Aralık Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim yapılmayacak.

Bolu okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Bolu'da okul yok mu (KAR TATİLİ – BOLU VALİLİĞİ)?

