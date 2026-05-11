Bodrumspor Çorum FK turu kim geçti, Bodrumspor 1. Lig'e çıktı mı, Çorum 1. Lig'e çıktı m?

Bodrumspor mu, Çorum FK mı 1. Lig'e çıktı? TFF 2. Lig Play-Off'un en heyecanlı karşılaşmalarından birinde turu geçen takım büyük merak uyandırdı. Peki Bodrumspor 1. Lig'e yükselmeyi başardı mı, yoksa 1. Lig bileti Çorum FK'nın mı oldu?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig Play-Off maçı, TRT Spor ve BeIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor'u Digiturk'te 86, D Smart'ta 86, Kablo TV'de 133, Tivibu'da 85 ve Turkcell TV+'ta 70 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEİN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

BeIN Sports 2'yi Digiturk'te 78, Kablo TV'de 233 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bodrumspor - Çorum FK maçı, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Play-Off heyecanını kaçırmamak için ekran başında yerinizi alın!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig Play-Off'un bu kritik karşılaşması, Muğla'da yer alan Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Bodrumspor, kendi taraftarının coşkulu desteğiyle Çorum FK'ya karşı sahaya çıkacak.

BODRUMSPOR ÇORUM FK TURU KİM GEÇTİ?

Turu geçen taraf maç sonunda netleşecek.