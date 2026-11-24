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Bodo Glimt LASK Linz maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Bodo Glimt LASK Linz maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak ve Bodo Glimt LASK Linz maçı canlı izle seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BODO GLİMT LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo Glimt ile LASK Linz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'de bulunuyor ve maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ekrana geliyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI KAÇ?

tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

BODO GLİMT LASK LİNZ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bodo Glimt LASK Linz maçını internetten canlı izlemek isteyenler tabii'nin mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını veya web sitesini kullanabilir. Karşılaşma, tabii Spor yayın akışında yer alacak.

BODO GLİMT LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodo Glimt LASK Linz maçı 24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 18.45 ( Norveç saati), Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

BODO GLİMT LASK LİNZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Bodø şehrinde bulunan Aspmyra stadyumunda oynanacak.

Bodø/Glimt'in iç saha maçlarını oynadığı Aspmyra Stadyumu, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen üzerinde yer alıyor ve sentetik zeminiyle rakipler için zorlu bir deplasman sayılıyor. LASK Linz ise Norveç'ten puanla dönmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI

Lig aşamasının 5. haftası 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Salı akşamı Galatasaray Aston Villa ve Bodø/Glimt LASK Linz maçları Türkiye saatiyle 20.45'te, Arsenal Borussia Dortmund, Real Madrid PSV, Manchester City Napoli, Feyenoord Porto, Leipzig Lens, Slovan Bratislava Real Betis ve Como AEK maçları ise 23.00'te başlayacak.