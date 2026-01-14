Blok3 babasının doğum gününde ne aldı? Blok3'ün babasının doğum gününde aldığı arabanın markası, fiyatı nedir?

Blok3, babasının doğum gününü özel bir sürprizle kutladı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç rapçi, babasına uzun zamandır hayalini kurduğu lüks bir otomobil hediye ederek dikkat çekti. Peki, Blok3'ün bu özel armağanının markası ve fiyatı ne kadar? Ayrıntılar haberin devamında…

BLOK3 BABASININ DOĞUM GÜNÜNDE NE ALDI?

Blok3, babasının doğum günü için yıllardır hayal ettiği lüks bir otomobili hediye etti. Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ve not ile duyurdu.

BLOK3'ÜN BABASINA ALDIĞI HEDİYENİN FİYATI NEDİR?

Rapçinin babasına aldığı lüks otomobilin değeri 10 milyon TL olarak açıklandı.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, sahne adıyla tanınan Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğmuştur. 23 yaşındaki genç rapçi, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Spotify'da 10 milyon dinlenmeye ulaşan ilk Türk sanatçı olarak da dikkat çekmiştir.

BLOK3'ÜN KARİYERİ

Blok3 müzik kariyerine 2021'de 'WOW' isimli ilk şarkısını çıkararak başladı. Asıl çıkışını 2022'de 'Vur' adlı parçasıyla gerçekleştirdi. 2023 yılında 'Affetmem' parçası ile büyük bir çıkış yakaladı; YouTube'da 60 milyon, Spotify'da 100 milyondan fazla dinlenme elde etti.

Kariyeri boyunca birçok single ve işbirliği yaptı; öne çıkan parçaları arasında ESC*BAR (2024), Habibi (ft. Stefflon Don, 2024), Laf (2024), Güzel ve İddialı (2024), Salla Salla (2023), Aklına Ben Gelicem (2023) ve Vur (2022) yer alıyor.

Ayrıca 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde "En İyi Rapçi" ödülünü kazanmıştır.