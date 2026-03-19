Dijital platformların yerli içerik üretme yarışına her geçen gün yeni projeler ekleniyor. Bu kez sırada Disney+'ın merakla beklenen yeni orijinal yapımı "Bize Bi'şey Olmaz" var. Sekiz bölümden oluşan dizi, ilk etapta dört bölümüyle Mart ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Bize Bi'şey Olmaz dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Detaylar...

BİZE Bİ'ŞEY OLMAZ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"Bize Bi'şey Olmaz" dizisi ne zaman yayınlanacak sorusu, şimdiden birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Disney+'ın yeni orijinal yapımı, 25 Mart itibarıyla dijital platformda yayına girecek. İlk etapta dört bölümle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, toplam sekiz bölüm olarak planlanmış. Yayın takvimiyle ilgili resmi bilgiler, Disney+ Türkiye tarafından doğrulanmış durumda.

Dizinin bu tarih ile yayınlanacak olması, özellikle romantik dram ve modern ilişki temalı yapımları takip eden izleyici kitlesi için büyük bir heyecan yaratıyor. İlk bölümler, karakterlerin duygusal yolculuklarını ve ilişkilerdeki dönüşümleri etkileyici bir biçimde sergilemeyi hedefliyor.

BİZE Bİ'ŞEY OLMAZ DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

"Bize Bi'şey Olmaz" dizisi hangi platformda yayınlanacak sorusunun cevabı ise açık: dizi, Disney+'ta izleyiciyle buluşacak. Platform, yerli içerik üretimindeki başarısını ve yurtdışına pazarlama kapasitesini her geçen gün artırıyor. Disney+, son yıllarda sadece uluslararası değil, aynı zamanda Türk izleyiciye yönelik özel yapımlar sunarak içerik çeşitliliğini artırıyor.

Diziye erişim için kullanıcıların Disney+ aboneliğine sahip olması yeterli. Yayın gününden itibaren dört bölüm birden izleyiciye sunulacak ve kalan bölümler, platform tarafından belirlenen yayın takvimine göre ilerleyen haftalarda paylaşılacak.