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Bitlis'in yeni valisi kim oldu, yeni Bitlis Valisi Ahmet Dilsiz kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bitlis Valiliğine Ahmet Dilsiz atandı. Ahmet Dilsiz, daha önce İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştı. Bitlis'in önceki valisi Ahmet Karakaya ise Edirne Valiliğine atandı.

BİTLİS'İN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Bitlis Valiliğine Ahmet Dilsiz atandı. Ahmet Dilsiz, daha önce İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştı. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Bitlis'in önceki valisi Ahmet Karakaya ise Edirne Valiliğine atandı. Ahmet Dilsiz, devir teslim işlemlerinin ardından Bitlis Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ BİTLİS VALİSİ AHMET DİLSİZ KİMDİR?

Bitlis yeni valisi Ahmet Dilsiz hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.