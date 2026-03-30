Bitlis okullar tatil mi, 31 Mart Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ)?

Yoğun yağış ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 31 Mart Salı Bitlis’te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU

Bitlis’te salı günü gökyüzünün büyük oranda az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Güneşin gün boyunca kendini göstermesiyle birlikte karların erime hızı artarken, şehir merkezinde baharın ilk sinyalleri hissedilecek. Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklığının 9°C civarında seyretmesi bekleniyor.

GECE SAATLERİNDE DON VE BUZLANMA RİSKİ SÜRÜYOR

Gündüz saatlerinde yükselen sıcaklıklara rağmen, Bitlis’in yüksek rakımı nedeniyle gece saatlerinde termometreler sert bir düşüş yaşayacak. Gece en düşük sıcaklığın -2°C seviyelerine kadar ineceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle sabahın erken saatlerinde yollarda gizli buzlanma ve don riskini beraberinde getirebileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

RÜZGAR VE NEM DURUMU: KIŞTAN BAHARA GEÇİŞ

Bölge genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının dengeli seyredeceği Bitlis’te, temiz ve ferah bir hava hakim olacak. Çığ riski bulunan dik yamaçlarda ise hava sıcaklığındaki artış nedeniyle vatandaşların ve dağcıların tedbirli olması hayati önem taşıyor.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.