Bitlis okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Bitlis'te okul yok mu (KAR TATİLİ – BİTLİS VALİLİĞİ)?

Yoğun kar yağışı sonrası Bitlis'te okulların bugün tatil edilmesiyle birlikte gözler yarınki duruma çevrildi. Öğrenciler ve aileler, 30 Aralık Salı günü için eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bitlis'te yarın okullar açık mı olacak, yoksa kar tatili uzatılacak mı? İşte Bitlis Valiliği'nden gelen son bilgiler…

BİTLİS'TE YOĞUN KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATTI

Bitlis genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Aralıklarla şiddetini artıran yağışlar nedeniyle il genelinde çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı sonrası 87 köy yolu ulaşıma kapandı.

87 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köy sayısının 87 olduğu bildirildi. Açıklamada, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yetkililer, 92 personel ve 70'in üzerinde iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Öte yandan Karayolları ekipleri ile Bitlis Belediyesi de şehir merkezindeki ana arterler ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

30 ARALIK BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenci ve veliler, 30 Aralık Salı günü için eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ancak şu ana kadar Bitlis'te yarın için alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor.

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Hatırlanacağı üzere Bitlis'te 29 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. 30 Aralık Salı günü için ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi bir karar alınması durumunda gelişmeler anlık olarak paylaşılacak.