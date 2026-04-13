Bitlis okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 14 Nisan Salı Bitlis’te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli illerinden Bitlis’te 14 Nisan Salı günü hava koşullarının mevsim normallerine yakın ancak serin ve yağışlı bir seyir izlemesi bekleniyor. Meteorolojik veriler, gün boyunca bulutluluk ve aralıklı yağışların etkili olacağını gösteriyor.

Günlük Sıcaklık Değerleri

14 Nisan günü Bitlis’te hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 10 ila 12 dereceye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 2 derece civarına kadar düşmesi öngörülüyor.

Nisan ayı genel ortalamalarına bakıldığında bu değerlerin mevsim normalleri civarında olduğu, ancak hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği belirtiliyor.

Hava Durumunun Seyri

Güne parçalı bulutlu bir hava ile başlanması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren bulutluluğun artacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde aralıklı yağmur geçişleri görülebilir. Yüksek kesimlerde ise yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olması ihtimali bulunuyor.

Bölgenin genel iklim özellikleri dikkate alındığında Nisan ayında yağışların sık görüldüğü ve havanın değişken olduğu biliniyor.

Rüzgar ve Nem Durumu

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüzde 60 ila 75 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğin daha fazla hissedilmesine neden olacak.

Riskler ve Uyarılar

Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer don ve buzlanma riski bulunuyor. Özellikle kırsal kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağış ihtimali sürücüler açısından dikkat gerektiriyor. Yağış anlarında görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

Genel Değerlendirme

14 Nisan Salı günü Bitlis’te bahar havası yer yer hissedilse de genel olarak serin, bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Günlük planlarını dışarıda gerçekleştirecek vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, ani sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı bulunmaları önem taşıyor.